Canciller Velasco asiste a la 81 Asamblea General de la ONU
La SRE busca fortalecer proyectos estratégicos entre México y Qatar en el marco de la ONU.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El canciller Roberto Velasco inició actividades este domingo en Nueva York, como parte de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
Velasco participa en la 81ª Asamblea General de la ONU
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asistió a un desayuno de trabajo del Foro Económico de Qatar, por invitación del primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Diálogo sobre cooperación e inversión entre México y Qatar
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Velasco comentó que conversó con el jeque qatarí sobre el trabajo conjunto entre ambos países "para explorar áreas de cooperación y oportunidades de inversión en proyectos estratégicos en México".
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