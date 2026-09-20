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Advierten presunta filtración de base de datos de Aeroméxico

La dependencia federal analiza la información para determinar responsabilidades conforme a la ley.

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 02:31 p.m.
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Advierten presunta filtración de base de datos de Aeroméxico
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió por indicios de una posible exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con Aeroméxico.

      Base de datos expuesta en Telegram

      De acuerdo con la dependencia federal, a través de un monitoreo se localizó una publicación en Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario ofrece una base de datos presuntamente atribuible a la aerolínea.

      Anticorrupción detalló que la base de datos estaría conformada con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

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      Investigación y acciones oficiales

      "Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas", indicó.

      Buen Gobierno garantizó que analizará los datos obtenidos durante el monitoreo, para iniciar un oficio de investigación que permita determinar la posible responsabilidad sobre las bases comprometidas.

      Lo anterior, con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

      "La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la protección efectiva de los datos personales y con la defensa de los derechos de quienes confían su información a terceros", agregó.

      Además, sostuvo que en caso de iniciar el procedimiento correspondiente, la autoridad actuará con estricto apego a derecho y protección del interés público.

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