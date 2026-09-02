Senador Inzunza mantiene respaldo de Morena en el Senado

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A una semana de que anunció su separación del grupo parlamentario de Morena, en los hechos la situación del senador Enrique Inzunza no ha cambiado: sigue ocupando la misma oficina, con el logotipo del partido en el poder, continúa utilizando el mismo escaño en la zona que tiene la bancada morenista, sus excompañeros siguen arropándolo y hasta ahora no le han quitado la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

Este miércoles, al asistir a la primera sesión de este periodo ordinario, fue recibido con un saludo a lo lejos del excoordinador parlamentario Adán Augusto López, quien le gritó "¡senador Inzunza!" y más tarde fue hasta su escaño para darle la mano y un abrazo.

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Ante los medios de comunicación, el legislador sinaloense reafirmó que votará en favor de todas las iniciativas que impulse Morena porque "yo honro mis principios en cualquier circunstancia, yo no cambio de principios, y mis principios están con el pensamiento liberal, con el pensamiento constitucional de bienestar que en este momento empuja el movimiento político de Morena".Dijo que el hecho de que ya no esté en el grupo parlamentario de Morena no implica que abdiqué de los principios en los que cree.Además, negó que su salida de la bancada de Morena haya sido resultado de una negociación o que la presidenta se lo haya pedido."A mí la Presidenta, a quien respeto profundamente como jefa del Estado mexicano, no me comunicó nada", aseguró, al atajar los rumores sobre una decisión pactada en Palacio Nacional.Sobre las críticas que ha recibido de la oposición, respondió: "no me infama la opinión de los infames y como Séneca dijo, es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos".Enrique Inzunza descartó la posibilidad de integrarse a algún grupo parlamentario aliado de la 4T y señaló que hasta ahora no le han pedido cambiar de escaño dentro del salón de sesiones.