Ruth González: "Estoy más viva que nunca" ante aspiración a gobernar SLP

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La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ruth González Silva afirmó que sería un honor llegar a la gubernatura de San Luis Potosí, pero aclaró que esperará los tiempos que marque su partido.

En entrevista de medios, la legisladora, esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo, aseguró que está "más viva que nunca", aunque aclaró que actualmente se encuentra concentrada en su responsabilidad legislativa.

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"Esperemos una semana más a que sean los tiempos y también vamos a ver los tiempos del partido. Yo estoy alineada a los tiempos de mi partido y a partir de ello vamos a tomar una decisión. (...) Yo no he decidido nada todavía. La verdad es que ahora ya estoy enfocada en el trabajo legislativo. Ya iniciamos un nuevo periodo y vamos a estar trabajando", afirmó.-¿Pero sí quiere ser gobernadora?, se le preguntó.-Yo lo que quiero es seguir trabajando porque haya continuidad en San Luis Potosí.-¿Tampoco le tiene miedo a la gubernatura?-Por supuesto, no le tenemos miedo a nada.Cuestionada sobre si estaría dispuesta a buscar la gubernatura aun cuando Morena no la respalde, insistió en que se trata de una decisión personal que tomará "en los tiempos adecuados".Sobre la decisión de Morena de no respaldar su aspiración debido a las reglas contra el nepotismo, negó que eso pueda influir en su definición, ya que el tema depende exclusivamente a los tiempos políticos y electorales. Dijo que ella respeta los estatutos de Morena y de todos los partidos."Mi decisión se basa en los tiempos que deben de ser. Insisto, en el Partido Verde todavía no se definen los tiempos", manifestó.De buen humor, al mencionarle que ella es la favorita del gobernador Gallardo, respondió:"Es que soy su esposa, ni modo que otra persona, otra mujer, pueda ser la favorita".Aunque reconoció que las encuestas han colocado su nombre entre los perfiles con mayor respaldo ciudadano rumbo a la gubernatura, pidió no sobredimensionar esos resultados."Las encuestas pueden decir muchas cosas. Agradezco, por supuesto, el apoyo y el cariño de la gente", expresó.