SHCP y SAT guardan silencio sobre red huachicol fiscal Amílcar Olán

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) guardaron silencio ante los cuestionamientos de diputados federales de oposición acerca de las investigaciones periodísticas de una posible red de huachicol fiscal y evasión de impuestos por parte del empresario Amílcar Olán Aparicio y Andrés Manuel López Beltrán.

PAN acusa red huachicol fiscal vinculada a hijo de López Obrador

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, comentó que en dicha red estaría el hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el empresario Olán Aparicio, gobernadores y senadores de Morena, por lo que no bastan las medidas anunciadas en el Paquete Económico 2027 con el fin de detener el robo de combustible y la evasión fiscal.

En el marco de la comparecencia la subsecretaria del ramo, María del Carmen Bonilla, y el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, así como funcionarios del SAT para exponer los alcances del Paquete Económico del próximo año, el panista dijo que "ustedes no pueden acabar con eso si no se arregla desde arriba".

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"Son los gobiernos de Morena y el gobierno federal de Morena operando para robarse el dinero del contrabando de combustibles. Arreglemos eso primero, investiguemos a Amílcar, al nuevo Amilcar que se llama Mario Mabarak. Ahí están los millones, bueno, tiene 1400 millones en Suiza, no sé si ustedes puedan hacer algo", cuestionó.

Acciones del SAT contra venta ilegal de combustibles

El administrador general Jurídico del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ricardo Carrasco Varona, aclaró, sin mencionar a los señalados, que se han hecho algunas acciones adicionales contra la venta ilegal de gasolinas y diésel.

Detalló que de octubre de 2024 a agosto de 2026, se canceló la posibilidad de emitir facturas a empresas que se dedicaban a la comercialización ilegal de gasolinas y de diésel.

Además, en los esfuerzos interinstitucionales, de forma particular con la Secretaría de Energía (Sener), se fortaleció la carta porte para el transporte de gasolina y diésel, debido a que es un mecanismo de control y de trazabilidad de todas las mercancías que se mueven en México y con ello se evita la compra-venta de combustibles.

Las medidas son contundentes para que eso no pueda pasar y se evite justamente en el tramo de responsabilidad del SAT la compra-venta de combustibles ilegales en el país.

"Otra medida que está en vigor desde abril de este año es un complemento, el complemento de hidrocarburos regulado en la regla 27148 de la resolución miscelánea fiscal para este año. Y esto permite que de forma automática los sistemas del SAT y de todos los proveedores de certificación no permitan la emisión de facturas relativas a gasolinas y diésel cuando no hay un permiso autorizado".

Paquete Económico 2027 fortalece finanzas públicas

Bonilla Rodríguez afirmó que el Paquete Económico 2027 busca consolidar una nueva etapa del crecimiento con bienestar, a partir de tres prioridades: preservar los avances sociales, acelerar la inversión pública y mixta, y continuar fortaleciendo las finanzas públicas.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que se preservan los recursos destinados a garantizar el acceso a derecho; por ello, el gasto en salud y educación aumentaron 11 y 8 por ciento, en términos reales, respectivamente, para 2027, y se busca fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto y reducir gradualmente las necesidades de financiamiento, preservando la capacidad de inversión del gobierno de México.

Para 2027, adelantó, se propone reducir los requerimientos financieros del sector público de 4.1 a 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024. Se trata de una consolidación ordenada y responsable, y la meta es continuar reduciendo las necesidades de financiamiento sin generar un ajuste abrupto que comprometa la recuperación económica o la inversión.

Mencionó que se mantendrá una estructura de deuda predominante en moneda nacional y a largo plazo, lo que permitirá reducir vulnerabilidades y administrar de manera prudente los riesgos financieros, así como reducir la volatilidad que se pueda generar por la parte externa.

Para el próximo año, se estima una deuda pública de 55 por ciento del PIB, cifra que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y se mantiene por debajo de las otras economías emergentes de América Latina.

El objetivo, destacó, es crear las condiciones para que México crezca más, acelerar la inversión y mejorar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. El Paquete Económico 2027 acompaña ese propósito con una conducción responsable de las finanzas públicas y una visión de largo plazo.

A la par, Lerma Cotera expuso que se continúa fortaleciendo los ingresos públicos mediante una administración tributaria más eficiente y el combate a la evasión y elusión fiscal, y para 2027, se estima un crecimiento de la economía mexicana entre el 1.5 y el 2.5 por ciento, que genera un crecimiento orgánico en los ingresos del Estado.

La iniciativa prevé ingresos presupuestarios para 2027 por 9 billones 156 mil millones de pesos, cifra histórica, y 344 mil millones de pesos mayores al cierre del estimado para este 2026, lo cual representa una variación real positiva del 3.9 por ciento, agregó.

Destacó que los ingresos tributarios alcanzarán una cifra histórica, sumando 6 billones 264 mil millones de pesos, significando un crecimiento real del 5.9 por ciento respecto a este 2026, y equivalentes al 15.9 por ciento del PIB, superiores en 1.2 por ciento al cierre de 2024, que fueron 14.7 en términos del PIB, y mayor al presentado en 2018, que fue 12.7 en 3.2 puntos porcentuales.