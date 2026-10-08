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SHCP presenta paquete económico 2027 para fortalecer finanzas públicas

Se estima crecimiento económico entre 1.5 y 2.5% con ingresos tributarios récord en 2027.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 08:39 p.m.
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SHCP presenta paquete económico 2027 para fortalecer finanzas públicas
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, aseguró que el Paquete Económico 2027 busca consolidar una nueva etapa del crecimiento con bienestar, a partir de tres prioridades: conservar los avances sociales, acelerar la inversión pública y mixta, y continuar fortaleciendo las finanzas públicas.

      Acciones de la autoridad

      Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dijo que se preservan los recursos destinados a garantizar el acceso a derecho; por ello, el gasto en salud y educación aumentaron 11 y 8 por ciento, en términos reales, respectivamente, para 2027, y se busca fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto y reducir gradualmente las necesidades de financiamiento, preservando la capacidad de inversión del gobierno de México.

      Para el próximo año se propone reducir los requerimientos financieros del sector público de 4.1 a 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual implica una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024. Se trata de una consolidación ordenada y responsable, y la meta es continuar reduciendo las necesidades de financiamiento sin generar un ajuste abrupto que comprometa la recuperación económica o la inversión.

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      Mencionó que se mantendrá una estructura de deuda predominante en moneda nacional y a largo plazo, lo que permitirá reducir vulnerabilidades y administrar de forma prudente los riesgos financieros, así como reducir la volatilidad que se pueda generar por la parte externa.

      Detalles confirmados

      Calculan deuda pública de 55% el PIB

      Para 2027 se estima una deuda pública de 55 por ciento del PIB, cifra que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y se mantiene por debajo de las otras economías emergentes de América Latina.

      Destacó que el objetivo es crear las condiciones para que el país crezca más, acelerar la inversión y mejorar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. El Paquete Económico 2027 acompaña ese propósito con una conducción responsable de las finanzas públicas y una visión de largo plazo.

      Estiman crecimiento económico de 1.5 a 2.5%

      A la par, el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, expuso que se continúa fortaleciendo los ingresos públicos mediante una administración tributaria más eficiente y el combate a la evasión y elusión fiscal, y para 2027, se estima un crecimiento de la economía mexicana entre el 1.5 y el 2.5 por ciento, que genera un crecimiento orgánico en los ingresos del Estado.

      La iniciativa prevé ingresos presupuestarios para 2027 por 9 billones 156 mil millones de pesos, cifra histórica, y 344 mil millones de pesos mayores al cierre del estimado para este 2026, lo que representa una variación real positiva del 3.9 por ciento, agregó.

      Destacó que los ingresos tributarios alcanzarán una cifra histórica, sumando 6 billones 264 mil millones de pesos, significando un crecimiento real del 5.9 por ciento respecto a este 2026, y equivalentes al 15.9 por ciento del PIB, superiores en 1.2 por ciento al cierre de 2024, que fueron 14.7 en términos del PIB, y mayor al presentado en 2018, que fue 12.7 en 3.2 puntos porcentuales.

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