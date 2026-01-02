Sheinbaum abre puerta a reunión con Trump por Mundial y T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, de ser necesario, podría sostener una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lo largo de este año y con motivo del Mundial de Futbol.

Sin embargo, señaló que primero se debe esperar la evolución de las conversaciones en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al ser cuestionada sobre un eventual encuentro con el mandatario estadounidense, la jefa del Ejecutivo federal explicó que actualmente existe comunicación permanente entre las autoridades económicas y comerciales de ambos países.

"Está en comunicación el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con su homólogo, el secretario de Comercio, y también con el embajador que se encarga de los tratados comerciales en Estados Unidos, así como con el secretario del Departamento del Tesoro. Entonces hay comunicación permanente", indicó.

Sheinbaum subrayó que, en función de cómo se desarrollen estos contactos, podría concretarse una reunión de alto nivel, aunque consideró necesario esperar entre dos y tres semanas para conocer bajo qué condiciones se dará la revisión del acuerdo comercial.

"Si es necesario, pues tendríamos una reunión. Vamos a ver cómo se dan los temas y ahora, a principio de año, habría que esperar unas dos o tres semanas para ver bajo qué condiciones se va a dar el tema de la revisión del tratado (T-MEC), y ya lo iremos informando todos los días que sea necesario una vez que tengamos la información", puntualizó.

Cabe mencionar que, este 2026 comenzó con la revisión formal del Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos.