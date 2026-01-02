Sismo de 6.5 activa alerta sísmica en CDMX y varios estados

Este viernes se registró un sismo magnitud 6.5 al suroeste de San Marcos, Guerrero.

A las 07:58 horas de la mañana, la alerta sismica fue activada en la capital del país, minutos antes de que el movimiento telúrico fuera percibido.

La alerta telefónica llegó también a otros estados como Jalisco y Tabasco. El sismo se sintió con fuerza en Michoacán y zonas de Guerrero, donde fue el epicentro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina indicó que hasta el momento las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, no reportan afectaciones.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, indicó que continúan el protocolo de atención con vuelo de cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y no se reportan afectaciones.

Informa que cualquier reporte lo atenderán en el 911.