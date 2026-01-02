Sismo de 6.5 sacude la CDMX y desata ola de memes
El temblor de este 2 de enero generó tensión y humor en redes, donde el ingenio digital convirtió el susto en tendencia
Este 2 de enero, se registró un fuerte sismo en la Ciudad de México, provocando una gran inquietud entre los capitalinos.
Por medio de la plataforma X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que el sismo tuvo una intensidad de 6.5 grados, con epicentro de 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana.
Ante ello, el susto y la tensión dieron paso al ingenio digital, y en cuestión de minutos comenzaron a circular memes que mezclaron humor, desvelo y alivio, convirtiendo la "gran sacudida" en tendencia.
Los mejores memes del sismo de 6.5 en CDMX
Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron sus mejores creaciones, aprovechando la ocasión.
Algunos bromearon con el temblor en los primeros días del 2026.
Otros más recordaron a los que duermen con el celular debajo de la almohada.
Asimismo, muchos no se perdieron la cita para estar presente en su primer sismo del Año Nuevo.
Aunado a ello, un sector del público utilizó memes relacionando sus caricaturas favoritas.
Finalmente, muchos ya se saben el protocolo tras los temblores.
