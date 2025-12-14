Sheinbaum anuncia estatuas indígenas en Reforma

En el marco de la inauguración del Centro LIBRE para Mujeres en Ciudad Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que antes de que concluya diciembre se develarán cinco nuevas estatuas de mujeres indígenas en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, e hizo un llamado a gobiernos estatales y municipalespara que repliquen este tipo de reconocimientos en sus propias entidades.

Acompañada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, así como autoridades federales y estatales, la mandataria subrayó que su gobierno tiene un sello particular al ser el primero encabezado por una mujer, lo que —dijo— representa un símbolo colectivo.

"No llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas", afirmó.

Durante su discurso, Sheinbaum destacó que la presencia de una mujer en la Presidencia envía un mensaje directo a niñas y jóvenes, al abrir la posibilidad de que puedan soñar y ejercer plenamente sus derechos. En ese contexto, recordó la distribución de más de 25 millones de Cartillas de los Derechos de las Mujeres, donde se reconocen derechos como el acceso a la educación, la salud, la propiedad, el trabajo, una vida libre de violencia y la libertad personal.

La presidenta explicó que los Centros LIBRE forman parte de una estrategia integral, que incluye la Red de Tejedoras de la Patria, integrada por mujeres voluntarias que difunden derechos y acompañan a quienes enfrentan situaciones de violencia o exclusión. Detalló que estos espacios brindan atención legal, psicológica y social, además de funcionar como lugares de encuentro y capacitación, sin limitarse a actividades tradicionales.

Sheinbaum resaltó que su administración impulsa políticas para el reconocimiento del trabajo de cuidados, como la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, beneficio que —aseguró— ya alcanza a cerca de tres millones de mexicanas, quienes posteriormente acceden a la pensión universal para adultos mayores.

En materia de memoria histórica, la mandataria enfatizó la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en la construcción del país. Recordó la creación del Museo de las Heroínas de la Patria en Palacio Nacional y el Paseo de las Heroínas, impulsado durante su gestión como jefa de Gobierno. A estos esfuerzos, dijo, se sumarán ahora nuevas figuras femeninas indígenas en Reforma, con la invitación a los estados —incluido Chihuahua— a reconocer a las mujeres en su historia local.

Finalmente, Sheinbaum subrayó que este esfuerzo busca transformar referentes culturales y educativos.

"Es tiempo de mujeres", afirmó, al señalar que el objetivo es garantizar igualdad de derechos y el derecho a la felicidad para todas las mujeres mexicanas.