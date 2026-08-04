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Sheinbaum anuncia solicitud de bienes decomisados a Mayo Zambada

El Gobierno mexicano buscará que los recursos decomisados al narcotraficante beneficien a la población.

Por EFE

Agosto 04, 2026 02:45 p.m.
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Sheinbaum anuncia solicitud de bienes decomisados a Mayo Zambada
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      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno buscará recuperar para el país los bienes que Estados Unidos logre decomisarle al narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada, tras la condena a cadena perpetua dictada por la Justicia estadounidense y la orden de decomiso por 15.000 millones de dólares.

      "Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que (lo confiscado) sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí y lo que se determina en el marco de las leyes de colaboración", expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

      Cuestionada sobre si su Gobierno solicitará parte de lo confiscado al narcotraficante, la gobernante señaló que, cuando existan bienes o recursos efectivamente decomisados, México solicitará que le sean entregados al Estado, conforme a los mecanismos de cooperación bilateral.

      "En todos esos casos se solicita, si hay incautación, que sea entregado", señaló.

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      Sheinbaum sostuvo que los recursos recuperados de actividades ilícitas deben beneficiar a la población mexicana.

      "Todo lo que sea benéfico para el pueblo de México. Esa es nuestra función y nuestra tarea.

      En julio pasado, un juez federal de Nueva York condenó a cadena perpetua a Zambada, de 76 años, tras declararse culpable de cargos relacionados con el tráfico de cocaína y fentanilo. 

      La sentencia no incluyó una multa económica, pero sí ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares, cantidad solicitada por la Fiscalía estadounidense como estimación de las ganancias obtenidas por el narcotraficante durante décadas de actividad criminal.

      No obstante, Sheinbaum aclaró que esa cifra no representa activos ya localizados o incautados, sino una estimación realizada por las autoridades estadounidenses sobre las ganancias ilícitas atribuidas al cofundador del Cartel de Sinaloa.

      "Es una estimación del daño que pudo haber provocado el Mayo Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, que fue parte del tráfico de drogas", enfatizó. 

      Antes de conocer el fallo, Zambada leyó una carta en la que pidió perdón a las víctimas de sus actos, llamó a poner fin a la violencia en México y aseguró que asumía la responsabilidad por sus delitos.

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