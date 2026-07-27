Advierten depresión y ansiedad en jóvenes por "tecnoadicción"

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Con la asistencia de especialistas, este lunes se analizó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la "tecnoadicción" en infancias y adolescencias.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, indicó que es muy importante analizar el tema de las redes y el impacto que tienen en las y los estudiantes, "más allá de las escuelas".

Al aceptar que en las escuelas se permite el uso de dispositivos móviles y también en las casas fuera de las aulas, Delgado apuntó que cada país tendrá su propia definición y en México el reto se está asumiendo: "el objetivo es que acompañemos a esta generación".

Explicó el titular de la SEP que en medio relaciones complejas, los dispositivos intervienen en los hábitos, capturan la atención, modifica las rutinas, conductas "y comienzan a ocupar espacios que destinábamos a otras actividades", mientras que en niños, niñas y adolescentes se está formando el cerebro.

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"Esa tecnología entra también en una etapa decisiva de su desarrollo, por eso es fundamental que esta conversación avance acompañada de evidencia científica (...). Los algoritmos obedecen al mercado, así están diseñados y hay intereses que subastan en tiempo real nuestra atención, por eso prosperan las polémicas infladas, se premia el debate que divide y crece la intolerancia. Ese ensimismamiento donde el otro deja de ser alguien a quien escuchar y se vuelve alguien en quien derrotar", comentó Mario Delgado.

Ante el debate nacional para regular el uso de redes sociales, expertos alertaron que el uso abusivo de dispositivos móviles antes de los 14 años puede generar adicciones, depresión y ansiedad, por lo que llamaron a acompañarlos a nivel familiar y escolar.

Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en Prevención de Adicciones, explicó que algunos de los síntomas por el uso problemático de la tecnología radican en la pérdida de control e incapacidad para dejar de usar o consumir el celular; el deseo intenso; el deterioro social, como conflictos familiares y laborales, bajo rendimiento escolar y problemas de salud; la tolerancia y la abstinencia.

En ese sentido, detalló que de 0-12 años se debe retirar el celular y ofrecer a los menores de edad alternativas de entretenimiento saludable para reemplazar el uso del dispositivo. Mientras que de 13 años o más no se retira el dispositivo y se debe llevar a cabo una disminución gradual con posible acompañamiento terapéutico para prevenir conductas de riesgo.

Por su parte, Lucia Magis Weinberg, doctora en Neurodesarrollo, advirtió que entre los riesgos de una exposición excesiva a la pantalla durante la adolescencia pueden provocar un adelgazamiento de distintas zonas del cerebro, erosiona la atención, provoca más distracción, estrés y frustración, así como también afecta el desarrollo cognitivo.

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En ese tenor, precisó que para el correcto desarrollo cerebral de los adolescentes se recomienda el sueño eficiente, es decir, dormir más de 9 horas de forma ininterrumpida; realizar actividad física por 1 hora diaria; alimentación adecuada y balanceada; y evitar el uso de sustancias como alcohol, tabaco u otras drogas.

Por ello, recomendó guiar y acompañar a los jóvenes a nivel familiar y escolar, así como fomentar una cultura digital saludable y la formación de ciudadanía digital.

Al respecto, la Presidenta hizo un llamado a padres y madres de familia a tener esta información, "nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes".