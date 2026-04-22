Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica
Esthela Damián se enfocará en actividades partidistas en Guerrero
La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que su consejera jurídica, Esthela Damián, presentó su renuncia para "irse a trabajar a Guerrero" rumbo a las elecciones de 2027; "yo no tengo candidatos", dijo la mandataria federal.
La Presidenta anunció que invitó a Luisa María Alcalde Luján a desempeñarse como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.
Este cambio en la Consejería Jurídica se da en el contexto de la preparación para las elecciones de 2027, con Esthela Damián enfocándose en actividades en Guerrero.
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