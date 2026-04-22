logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

Fotogalería

ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica

Esthela Damián se enfocará en actividades partidistas en Guerrero

Por El Universal

Abril 22, 2026 09:19 a.m.
A
Luisa María Alcalde / Pulso

Luisa María Alcalde / Pulso

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que su consejera jurídica, Esthela Damián, presentó su renuncia para "irse a trabajar a Guerrero" rumbo a las elecciones de 2027; "yo no tengo candidatos", dijo la mandataria federal.

La Presidenta anunció que invitó a Luisa María Alcalde Luján a desempeñarse como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.

Este cambio en la Consejería Jurídica se da en el contexto de la preparación para las elecciones de 2027, con Esthela Damián enfocándose en actividades en Guerrero.

LEA TAMBIÉN

Sheinbaum descarta conocer relevo en dirigencia de Morena

La Presidenta respalda a Luisa María Alcalde y advierte que funcionarios que busquen candidatura en 2027 deberán dejar su cargo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica
Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica

SLP

El Universal

Esthela Damián se enfocará en actividades partidistas en Guerrero

Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa
Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa

Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa

SLP

El Universal

Sujetos en motocicleta lo despojan de reloj de alta gama; autoridades revisan cámaras para dar con responsables

Nace tercera cría de mono araña en el Cañón del Sumidero tras más de 30 años de ausencia
Nace tercera cría de mono araña en el Cañón del Sumidero tras más de 30 años de ausencia

Nace tercera cría de mono araña en el Cañón del Sumidero tras más de 30 años de ausencia

SLP

El Universal

Conanp destaca éxito de reintroducción y confirma recuperación de la especie en la zona oeste del parque

INE felicita a nuevos consejeros electorales designados en San Lázaro
INE felicita a nuevos consejeros electorales designados en San Lázaro

INE felicita a nuevos consejeros electorales designados en San Lázaro

SLP

El Universal

Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez asumirán el cargo hasta 2035 tras aprobación por mayoría calificada