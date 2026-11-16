Sheinbaum participará en reunión de la APEC

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum inicia hoy una gira de trabajo de cuatro días en Shenzhen, China, para participar en la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y promoverá las oportunidades de inversión del Plan México ante empresarios globales.

De acuerdo con la agenda oficial de Presidencia, Sheinbaum llegará a Shenzhen este lunes 16 de noviembre y sostendrá un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana residente en ese país.

El martes 17 arrancará sus actividades centrales al mediodía con una intervención magistral en el APEC CEO Summit, foro en el que detallará los resultados del Plan México, los permisos y esquemas de atracción para la inversión nacional y extranjera, así como la política arancelaria aplicada desde diciembre de 2025 a países sin tratado comercial, para fortalecer el valor agregado nacional.

El mismo martes, la Presidenta sostendrá la reunión bilateral con Xi Jinping, y más tarde, a las 18:00 horas, dialogará con la delegación de Canadá encabezada por el primer ministro Mark Carney.

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Con esta visita al gigante asiático, la Mandataria suma su octavo viaje internacional desde que asumió la titularidad del Ejecutivo federal el 1 de octubre de 2024.