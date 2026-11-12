Sheinbaum pide indagar empresa de Landsmanas

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, investigar los contratos otorgados a Corporativo Kosmos, del empresario Jack Landsmanas, por alrededor de 25 mil millones de pesos para servicios de alimentación, adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos en dependencias federales y gobiernos estatales.

Señaló que, tras conocer la información publicada por El Universal, pidió a la dependencia revisar los procedimientos de contratación y determinar si existieron irregularidades.

"Vi la nota y le pedí a la secretaria [Anticorrupción y Buen Gobierno], Raquel Buenrostro, que pueda hacer la investigación y contestar a la nota. Y si hay algún mal procedimiento o algún acto que no debería de haber ocurrido, pues que se proceda", declaró.

El Universal publicó este miércoles que desde diciembre de 2018 empresas de Corporativo Kosmos, propiedad del empresario Jack Landsmanas, así como otras firmas vinculadas a su familia, han obtenido contratos públicos por más de 25 mil millones de pesos para servicios de alimentación, adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos.

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Dos de ellas, Productos Serel y La Cosmopolitana, están relacionadas con presuntos sobornos para obtener contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con una revisión realizada por El Universal a registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y Compras MX correspondientes al periodo del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, las empresas de Landsmanas acumularon al menos 25 mil 787 millones 791 mil 404 pesos en contratos públicos.

De esa cantidad, 5 mil 246 millones 354 mil 130 pesos corresponden a contrataciones con presupuesto federal y 20 mil 540 millones 872 mil 274 pesos a recursos estatales. Para este análisis sólo se tomaron en cuenta los montos mínimos establecidos en los contratos.

Pese a que desde el sexenio pasado tiene denuncias por servicios deficientes, La Cosmopolitana, del empresario Jack Landsamanas, recibió este año un contrato por más de 500 millones de pesos por parte de Prevención y Reinserción Social (PRS), dependiente del gobierno federal, para mantenimiento de penales federales de máxima seguridad.