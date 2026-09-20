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Sheinbaum afirma que mexicanos sostienen economía estadounidense en frontera

En Tijuana, Sheinbaum llamó a defender la soberanía nacional y criticó a la oposición conservadora.

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 12:46 p.m.
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Sheinbaum afirma que mexicanos sostienen economía estadounidense en frontera
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      TIJUANA, BC., septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Desde la frontera de México con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a defender la soberanía de nuestro país.

      Sheinbaum destaca papel de trabajadores mexicanos en economía

      Durante su rendición de cuentas en Tijuana, como parte de su Segundo Informe de Gobierno y en el mes patrio, Sheinbaum Pardo recalcó que solo el pueblo de México define su destino, ninguna potencia extranjera.

      "Los trabajadores mexicanos sostienen la economía de México y también buena parte de la economía de nuestro país vecino, porque somos trabajadores honestos, eso es lo que es el pueblo de México".

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      "Y siempre, no olviden, que nos ha costado mucho nuestra independencia, y que siempre hay que luchar por la defensa de la soberanía", declaró la Mandataria.

      Críticas de Sheinbaum a oposición y apoyo en Baja California

      Además, en alusión al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó que "los conservadores andan en Europa buscando resolver problemas porque no tienen apoyo del pueblo".

      La gobernadora Marina del Pilar Ávila agradeció a la Mandataria por las acciones en el estado como saneamiento de ríos, una planta salinizadora, el viaducto elevado, hospitales, viviendas, infraestructura y el Plan de Justicia para San Quintín, entre otras.

      "Baja California camina con usted en el Plan Nacional de seguridad, que ha logrado reducir el 51% el promedio diario de homicidios dolosos en el país", destacó la gobernadora.

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