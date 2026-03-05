Van vs. dinero del crimen en comicios
La reforma fortalece la fiscalización en los procesos electorales
Ciudad de México.- La reforma electoral fortalece la fiscalización en tiempo real a los procesos electorales, con el fin de evitar la intromisión del crimen organizado. Prohíbe el financiamiento de campañas con dinero en efectivo, con recursos de extranjeros y de procedencia ilícita; sin embargo, establece que la información recabada por la autoridad electoral tendrá carácter de confidencial y estará reservada para uso exclusivo de las autoridades federales.
De acuerdo con la iniciativa, en las próximas elecciones quedará prohibido —para partidos políticos y personas precandidatas o candidatas— recibir o ejercer para sus actividades o campañas electorales “gastos, aportaciones, donaciones, cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional”.
Se establece que los ingresos, egresos y demás operaciones financieras de partidos políticos nacionales y locales, así como de precandidatos y candidatos, deberán ser reportadas cotidianamente para fines de fiscalización.
El reporte deberá presentarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y sólo comprenderán los periodos de precampaña y campaña; sin embargo, dicha información tendrá carácter de “confidencial”.
También queda prohibido a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.
En tanto que toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas, y no podrán hacerse aportaciones en efectivo. Las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del sistema financiero nacional, mediante transferencia electrónica, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios o instrumentos financieros nominativos; estas aportaciones no serán deducibles para efectos fiscales.
