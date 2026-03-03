Sheinbaum revisa por última vez reforma electoral antes de enviarla al Congreso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes realizará una última revisión a la propuesta de reforma electoral antes de enviarla al Poder Legislativo, con el objetivo de evitar contradicciones entre artículos y garantizar que el documento quede plenamente enfocado en materia electoral.

Al iniciar su conferencia matutina, la mandataria explicó que la redacción final de la iniciativa le fue entregada este lunes, aunque aún realizó observaciones para acotar el alcance de las modificaciones constitucionales.

"(...) ayer me entregaron la redacción de la reforma y todavía tuve yo algunos comentarios. Se modificaban algunos artículos adicionales a los que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario", señaló.

Detalló que, tras estos ajustes, la propuesta se concentrará exclusivamente en cambios constitucionales relacionados con el sistema electoral, descartando modificaciones en otros ámbitos legales.

"Hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema (...) pero bueno, ya está lista ahora sí", afirmó.

Ayer lunes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmara la noche del lunes que la iniciativa aún se encontraba en proceso de ajustes finales, por lo que no sería enviada la noche de este lunes.

Tras reunirse con la presidenta en Palacio Nacional, Monreal explicó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral continúa afinando detalles del documento y destacó que la mandataria busca revisarlo personalmente antes de su presentación formal.