Sheinbaum: salida de Adán Augusto fue decisión personal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la renuncia del senador Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado de la República fue una decisión personal del legislador y descartó que su salida esté relacionada con un eventual nombramiento diplomático.

En conferencia de prensa en la Cineteca Nacional de Chapultepec, Sheinbaum explicó que López Hernández informó previamente a la secretaria de Gobernación sobre su decisión de dejar la coordinación del grupo parlamentario y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aunque continuará como senador.

"Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer", señaló.

La Presidenta consideró que la decisión del exsecretario de Gobernación contribuirá al fortalecimiento del partido en territorio.

"No, él tomó la decisión y el partido lo invitó. Eso fue lo que nos informó", puntualizó. La mandataria insistió en que se trata de una decisión tomada entre el legislador y el partido, sin que exista algún otro cargo en puerta.