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Sin fecha, reubicación de familias en Hidalgo

Por El Universal

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Sin fecha, reubicación de familias en Hidalgo
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      Tulancingo, Hgo.- "Pa, ya vámonos. Mejor vamos para otro lado", dice María a su padre con miedo en la voz. Al empezar las lluvias, llegan los recuerdos: los rugidos del río, el lodo y las piedras que arrastraron todo a su paso hasta cubrir la casa de sus abuelos. Es una imagen que permanece en la mente de María, de nueve años, y de su hermano Juan, de 15.

      Además de los daños económicos y patrimoniales que dejó la vaguada monzónica de 2025 en Hidalgo, también quedaron el miedo y la zozobra de que la historia se repita.

      La emergencia dejó en Hidalgo 26 personas muertas, cinco desaparecidas, daños en 28 municipios, 675 derrumbes, 158 deslaves, 236 comunidades incomunicadas, 350 caminos bloqueados, 99 escuelas y centros de salud dañados y afectaciones en 50 puentes.

      Hace unos meses, el gobierno del estado anunció que 2 mil 865 familias serían reubicadas, pero es un proyecto a largo plazo que aún no tiene fecha.

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      Las autoridades han señalado que la situación se ha complicado por la dificultad para encontrar terrenos adecuados, además que muchos de los afectados quieren permanecer en su municipio, pero en zonas fuera de peligro.

      Sin embargo, las condiciones geográficas de regiones como la Otomí-Tepehua, la Sierra Alta y la Sierra Gorda imposibilitan localizar espacios adecuados.

      Otros habitantes de la localidad enfrentan problemas similares: aún hay residuos de los derrumbes del año pasado y la rehabilitación de los caminos está incompleta. 

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