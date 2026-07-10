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Christopher Nolan estrena La Odisea con Matt Damon

La película sobre el Día D muestra las decisiones previas al desembarco con actores reconocidos.

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:37 p.m.
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Christopher Nolan estrena La Odisea con Matt Damon
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      "La Odisea" se trata de la nueva película de Christopher Nolan, quien también tomó la responsabilidad de adaptar los más de mil 200 versos del poema original escrito por Homero, que narra la historia del guerrero que luego de estar 10 años en la Guerra de Troya, tarda otra década para regresar a su casa en Ítaca, de donde es rey.


      Es protagonizada por Matt Damon, quien aceptó el papel sin siquiera saber de qué se trataba. Un día Nolan le dijo que lo quería para su siguiente película y el actor dijo que sí. Cuando le dijeron que era "La odisea" se emocionó, luego sufrió en lugares como Islandia, donde no hubo día en que el viento y el agua no cayera en los rostros del elenco y el equipo de producción.

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      Zendaya, quien interpreta a la diosa Atenea, recuerda que su primer día en Islandia era tan frío que no le permitía mover los labios para sus diálogos, mientras que Tom Holland, encargado de dar vida a Telémaco, hijo de Odiseo, se confundió porque cortaban frecuentemente sus escenas, pensando que era por su incapacidad para lograr lo que se quería, pero luego se le explicó que la cámara IMAX no permitía escenas largas.
      Las IMAX, que son una obsesión para Nolan, no son fáciles de manejar pues pesan más de 130 kilos y, para moverla en las locaciones terregosas, se necesitaba de un equipo de seis personas. Se requirieron de 2.1 millones de pies de película, una distancia superior a la que hay entre Toronto y Nueva York, para retratar toda la historia.
      Para recrear las playas de Troya, la Cueva del Cíclope y el inframundo de Hades, además de las islas necesarias, se tuvo que filmar durante 91 días en seis países: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y EU.
      El set de la mítica Troya medía más de una hectárea para albergar a 2 mil extras y más de 60 estructuras. El Caballo de Troya, en el que se esconden soldados para entrar a la ciudad amurallada, tenía una altura superior a los 10 metros, es decir, casi tres pisos.
      Indiewire calificó a la película como una continuación de "Oppenheimer", por tratarse de un hombre atormentado, aunque por haber desafiado a los dioses, aunque finalmente también condeno a la civilización. "En IMAX es evidentemente inmensa", adelanta la publicación digital.
      "El día D, bajo presión"
      Parece que este año es el revival de la Segunda Guerra Mundial en el cine. Si a principios de año llegó a salas "Núremberg: el juicio del siglo", con Russell Crowe, ahora toca el turno a ver en pantalla a una de las jornadas más cruciales en ella.
      El 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas contra las nazis desembarcaron en Normandía, aún con las amenazas de mal tiempo que todo mundo pronosticaba. Fue prácticamente el inicio del fin de Hitler y el Eje Berlín-Roma-Tokio que durante casi un sexenio había puesto de cabeza al mundo.
      La cinta se sitúa en las 72 horas previa a ese día, mostrando al general Dwight D. Eisenhower, encarnado por el ganador del Oscar, Brendan Fraser y al capitán James Stagg (Andrew Scott, "Blue Moon") analizando si lanzaban la invasión anfibia más peligrosa de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo.
      En la dirección se encuentra Anthony Maras, quien ya demostró su eficacia en escenas de acción y tensión con "Hotel Mumbai: el atentado".

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