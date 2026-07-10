Sheinbaum anuncia intención de recuperar relación con Perú

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó la intención de retomar las relaciones con Perú, después de que la mandataria electa de ese país, Keiko Fujimori, externó estar a favor de un acercamiento.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo celebró que un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria y pidió al Estado peruano ponerlo en libertad inmediatamente.

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"Si tenemos intención de recuperar la relación con Perú, nosotros no rompimos esa relación. Ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga deseos la presidenta hoy electa", dijo.Comentó que instruyó al canciller Roberto Velasco entrar en comunicación con el equipo de Fujimori "para ver las particularidades de cómo recuperar esa relación"."Un grupo de la ONU concluye que la detención del expresidente Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria y pide su liberación", celebró la titular del Ejecutivo federal.El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la detención de Castillo fue arbitraria y pidió ponerlo en libertad inmediatamente, además de garantizar una indemnización y otras formas de reparación.