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Somos denuncia a la presidenta ante el INE

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Somos denuncia a la presidenta ante el INE
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      Ciudad de México.- El partido político Somos presentó una queja contra la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por haberlo atacado, al menos tres veces, en su conferencia de prensa mañanera.

      Emilio Álvarez Icaza recordó que la Constitución prohíbe a los funcionarios pronunciarse a favor o en contra de cualquier partido, por lo que la Presidenta falló al ordenamiento.

      Además, rechazó que Somos vaya a deslindarse "de su origen y de sus ideales", pues los critican por tener a exfuncionarios del INE entre sus filas y por haber nacido del movimiento de la Marea Rosa.

      Carlos Alberto Ferrer Silva, director Jurídico de Somos, explicó que la denuncia documenta declaraciones de la presidenta Sheinbaum durante las conferencias matutinas del 5, 6 y 9 de noviembre, así como su posterior reproducción y amplificación por autoridades estatales y la dirigencia de Morena.

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      Añadió que el artículo 134 constitucional obliga a los servidores públicos a preservar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y a no usar los recursos bajo su responsabilidad para afectar la equidad electoral.

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