Jorge Romero, el líder partidista que más cobra, ¿Cuánto ganan?

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El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó registro a dos nuevos partidos políticos, PAZ y Somos México, que serán presididos por el diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes y el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, respectivamente.

Actualmente, el diputado Flores Cervantes tiene una dieta legislativa de 79 mil 846 pesos; se suman apoyos de asistencia legislativa por 45 mil 786 pesos adicionales, y Atención Ciudadana por 28 mil 772 pesos más.

Más un aguinaldo de más de 140 mil pesos y seguros de vida pagados con el erario.

En el caso de Guadalupe Acosta, al no ejercer un cargo público previo, no son públicos sus ingresos.

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Cada partido decide el salario que otorga a su presidente, coordinador o vocero nacional, por lo que no existe un monto único de percepción para dichos cargos o que se obligue a pagar.

Los salarios para los nuevos presidentes de partido no se han publicado, pero el de los actuales dirigentes nacionales de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y MC van desde casi equiparar el de la presidenta Claudia Sheinbaum, que gana 193 mil pesos mensuales, hasta ejercer el cargo de manera honorífica.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, gana 187 mil 500 pesos mensuales, de acuerdo con la información sobre sueldos publicada en su página electrónica.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, recibe 132 mil 472 pesos brutos, y le quedan 94 mil 907 después de impuestos, según la declaración de 2025, en la PNT.

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Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, percibe 117 mil 183 pesos brutos, y le quedan 87 mil pesos después de impuestos, según la declaración de 2025 publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). No hay dato de 2026.

En el caso de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, en 2025 su partido estableció que el cargo es honorífico, es decir, sin sueldo. Pero en el 2026, el partido tricolor impugnó la publicación de los salarios de sus integrantes.

"Durante el primer trimestre del ejercicio 2026, la presente fracción fue impugnada mediante el recurso identificado con el expediente SUP-RAP-033/2026, el cual se encuentra actualmente pendiente de resolución. A través de dicho medio de impugnación, este Instituto controvirtió la aplicabilidad de las fracciones VI, VII y XIX del artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, y en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no emita una resolución firme y definitiva, la información correspondiente a dichas fracciones será publicada en sus términos", se publicó en la PNT el pasado 31 de marzo.

El dirigente nacional del PT, el senador Alberto Anaya, también ejerce el cargo de manera honoraria, según consta en la declaración del año pasado. No obstante, este año negó tener un tabulador de sueldos para sus integrantes.

En el caso del PVEM, ni la PNT o su página electrónica cuentan con información sobre el salario de su dirigente nacional, la senadora Karen Castrejón, o de los sueldos de los integrantes de los órganos de gobierno.

Y en la Plataforma Nacional de Transparencia solo está publicado un tabulador de remuneraciones de integrantes de órganos de dirección, del 2025.