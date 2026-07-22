Messi, el mejor Jugador del Mundial para la IFFHS

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego del final de la Copa del Mundo de 2026, varios jugadores han sido señalados por los expertos como candidatos a ganar el premio al Mejor Jugador del Mundial, un reconocimiento que busca destacar el desempeño de los futbolistas en la cancha.

Con esa disputa apenas comenzando y las votaciones de la FIFA aún abiertas, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) se adelantó a los tiempos y, sin dudarlo, eligió a Lionel Messi, estrella de la selección de Argentina.

De acuerdo con un artículo compartido en su sitio web, la elección del exjugador del FC Barcelona, quien fue una pieza clave para su selección en el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, es una decisión que no admite debate debido a todo lo que aportó.

"Esta distinción se determina por el índice de desempeño general de la IFFHS, una metodología rigurosa basada en datos que incorpora calificaciones ponderadas de partidos, goles, asistencias e impacto en fases eliminatorias durante toda la campaña mundialista de un jugador. Después del análisis exhaustivo de cada actuación registrada en la Copa Mundial 2026, el veredicto es inequívoco. Los números que respaldan este reconocimiento son extraordinarios bajo cualquier criterio. Messi participó en los siete partidos de la campaña de Argentina, acumulando 626 minutos de futbol al más alto nivel de competencia internacional. En esas actuaciones registró 8 goles y 4 asistencias, para una participación directa en 12 anotaciones", se puede leer en el texto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La decisión generó de inmediato un intenso debate, ya que para muchos aficionados y especialistas el reconocimiento no es merecido debido a que Messi no fue campeón del mundo, tras caer en la final ante España. Entre los protagonistas de la selección española aparecieron futbolistas como Rodri, quien se quedó con el Balón de Oro.