Se negó a pagar cuenta en "La Chismería"; fue detenido

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que, en la colonia Himno Nacional, la Guardia Municipal detuvo a un hombre por presunto fraude.

Fue cuando los oficiales municipales realizaban recorridos de vigilancia sobre la prolongación Coronel Romero, cuando un ciudadano solicitó su apoyo, ya que en el negocio "La Chismería" un cliente se negaba a pagar una cuenta.

La representante del establecimiento manifestó su deseo de proceder legalmente en contra del señalado de 31 años que había estado acompañado de una mujer y luego de consumir alimentos y bebidas, la acompañante se retiró del lugar.

El sujeto permaneció en el lugar, pero cuando se le solicitó el pago de la cuenta se negó, razón por la que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

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