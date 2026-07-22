Se negó a pagar cuenta en "La Chismería"; fue detenido
La Guardia Municipal intervino tras la denuncia en contra de un cliente
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que, en la colonia Himno Nacional, la Guardia Municipal detuvo a un hombre por presunto fraude.
Fue cuando los oficiales municipales realizaban recorridos de vigilancia sobre la prolongación Coronel Romero, cuando un ciudadano solicitó su apoyo, ya que en el negocio "La Chismería" un cliente se negaba a pagar una cuenta.
La representante del establecimiento manifestó su deseo de proceder legalmente en contra del señalado de 31 años que había estado acompañado de una mujer y luego de consumir alimentos y bebidas, la acompañante se retiró del lugar.
El sujeto permaneció en el lugar, pero cuando se le solicitó el pago de la cuenta se negó, razón por la que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aplican sanciones a dos bares de Coronel Romero
"El Crazy Juan" no contaba con su refrendo 2026 vigente
no te pierdas estas noticias
Se negó a pagar cuenta en "La Chismería"; fue detenido
Redacción
La Guardia Municipal intervino tras la denuncia en contra de un cliente
Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos
Redacción
Las primeras versiones recabadas por la autoridad señalan que el altercado habría comenzado dentro del establecimiento
Volcaduras de tráiler y pipa paralizan la carretera 57
Redacción
Uno se volcó en la gasolinera de Santa María y una pipa explotó en la Curva del Diablo