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Padre de Ana Bárbara la acusa de mandarlo golpear

Antero Ugalde detalla la ruptura con su hija tras declaraciones públicas

Por El Universal

Julio 22, 2026 10:59 a.m.
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Padre de Ana Bárbara la acusa de mandarlo golpear
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      Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, habla del distanciamiento que existe entre él y su hija y, afirma que, fue "la Reina grupera" la que actuó imperdonablemente, luego de que, aparentemente, lo hubiera enviado a golpear por hablar públicamente de la fractura que existe entre los dos.

      Entrevista y revelaciones sobre la relación familiar

      En entrevista con "Venga la alegría", don Antero, conocido desde los inicios de la carrera de Ana Bárbara, por hacerse presente en su vida como artista, reveló uno de los motivos por los que habría tomado la decisión de cortar el vínculo consanguíneo que lo une a "la Peque", como solía decirle a la cantante.

      Uno de ellos y, el más estrepitoso, habría ocurrido después de que concediera una serie de entrevistas, a distintos medios de comunicación, en los que hablaba, abiertamente, de la mala relación que sostenía con la intérprete de "Bandido".

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      Advertencia de agresión y conflicto familiar

      De acuerdo con las declaraciones de don Antero, su hijo -Francisco "Pancho" Ugalde- fue quien le advirtió que, tras la molestia que su actuar generó en Ana Bárbara, esta le habría solicitado, a su propio hermano, que buscara a su padre para ajustar las cuentas a través de agresiones físicas.

      "Pancho fue el que vino aquí para acabarme, cuando vino a decirme que Ana Bárbara, cuando hablé con los medios, le dijo ´ve y dale en la madre a mi papá´, me dijo Pancho", reiteró.

      Colérico, don Antero dijo considerar a la cantante como una mala hija, debido a que, por muchos años veló por su bienestar y, Ana Bárbara, le habría dado, deliberadamente, la espalda.

      "Hija de la ching*da, ¿ese es el pago me que da, la hija de la ching*da?, me dijo (Pancho) ´me mandó porque comenzaste a salir en los medios´, que me madreara, qué pendej*, no sabe en la que se iba a meter, ´ímaginate que me tocas un pelo, ahí te mueres y yo también ahí me muero, cabr*n´", recuerda que le dijo a Pacho, en aquella ocasión.

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