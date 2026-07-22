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Huasteca llegará a los 40 grados; lluvias seguirán

El calor persistirá este miércoles en las cuatro regiones del estado, con bancos de niebla al amanecer, viento en zonas serranas

Por Redacción

Julio 22, 2026 07:27 a.m.
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Huasteca llegará a los 40 grados; lluvias seguirán
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      Aunque la temporada de lluvias continúa, este miércoles 22 de julio el calor volverá a dominar gran parte de San Luis Potosí.

      La región Huasteca alcanzará temperaturas de hasta 40 grados, mientras que en el resto del estado se esperan máximas de entre 29 y 35 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

      Las primeras horas del día estarán acompañadas por bancos de niebla en las cuatro regiones, mientras que las probabilidades de lluvia serán limitadas y, en caso de presentarse, se concentrarán principalmente en zonas serranas.

      La capital potosina y municipios de la Zona Centro registrarán una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 13, con viento que podría alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

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      En el Altiplano se esperan 33 grados como máxima, mientras que la Zona Media llegará a 35 grados. La Huasteca continuará siendo la región más calurosa del estado, por lo que autoridades recomendaron tomar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación.

      En el panorama nacional, el huracán Fausto, de categoría 1, continúa alejándose de las costas mexicanas sin representar riesgo para el país. Además, una zona de baja presión frente a Oaxaca mantiene potencial para evolucionar a tormenta tropical entre jueves y viernes, aunque su trayectoria no contempla afectaciones para San Luis Potosí.

      En el Atlántico, la tormenta tropical Bertha avanza frente a las costas de Alabama y Mississippi, en Estados Unidos, también sin influencia sobre el territorio potosino.

      Para el resto de la semana, el pronóstico indica escasas probabilidades de lluvia, por lo que persistirá el ambiente caluroso en la mayor parte del estado.

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