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Suman 10 detenidos por las protestas

Por EFE

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Suman 10 detenidos por las protestas
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      Guadalajara, Jal.- Diez personas fueron detenidas en la víspera por realizar actos vandálicos durante la segunda protesta ciudadana por el agua limpia en Guadalajara, informó este lunes el gobernador Pablo Lemus.

      En un comunicado publicado en sus redes sociales, Lemus aseguró que, después de que se retiraran quienes se manifestaron pacíficamente, un "grupo de choque de 300 personas" realizaron actos vandálicos, que atribuyó a "intereses políticos", al tiempo que actualizó de cinco a diez el número de personas detenidas.

      Lemús dio a conocer que además de destrozar las puertas de acceso y las ventanas del palacio gubernamental, se incendiaron los edificios del congreso estatal y el palacio de justicia.

      El domingo se realizó la segunda protesta por la contaminación del agua en Guadalajara, con la participación de cerca de 12,000 personas de todas las edades.

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      Jóvenes de diversas edades vestidos primero con camisetas de equipos de fútbol locales, y luego con ropa negra y con gorras, portaban palos, explosivos, bombas molotov y armas blancas con las que amedrentaron a manifestantes y a periodistas, antes, durante y después de la protesta, como lo señalaron las organizaciones convocantes.

      Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que tras las detenciones no hay denuncias ni reclamos de organizaciones o de familiares de las personas detenidas, lo que causa "suspicacias" que serán objeto de investigación, ante la sospecha de que pudieran ser "infiltrados".

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