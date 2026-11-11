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Suman 13 internos fallecidos en Sinaloa

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Suman 13 internos fallecidos en Sinaloa
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      CULIACÁN, Sin.- A lo largo de este año, en los centros penitenciarios de Sinaloa se han documentado 13 fallecimientos de internos, atribuidos de forma preliminar por la Secretaría de Seguridad Pública a enfermedades o presuntos suicidios, sin que las autoridades judiciales esclarezcan sus causas.

      El caso más reciente, se registró la noche del pasado lunes, en el reclusorio del Castillo en Mazatlán, en donde una de las personas privadas de la libertad fue localizada muerta en su celda; preliminarmente se informó que existe la posibilidad de que se trate de un nuevo caso de suicidio.

      El primer caso de fallecimiento de un recluso se presentó el domingo 1de febrero, en el módulo 17 del centro penitenciario de Culiacán, donde fue encontrado colgado de los barrotes de su celda, uno de los internos; el hallazgo motivó la suspensión de las visitas familiares, a fin de que los peritos y forense de la FGE iniciaran sus investigaciones.

      Cinco días después, se reportó el fallecimiento de Fabian Alonso "N", quien era atendido en el área médica, cuando presentó una insuficiencia cardiaca que le provocó la muerte.

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      Durante el mes de abril, en el mismo penal, se reveló que el interno Carlos Alberto "N", fue encontrado en su celda colgado.

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