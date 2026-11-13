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Suman 360 fugitivos entregados: EU

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Suman 360 fugitivos entregados: EU
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      Ciudad de México.- El embajador de EU en México, Ronald Johnson, reconoció la cooperación con México en extradiciones porque "cada criminal llevado ante la justicia puede ayudar a descubrir redes criminales enteras".

      El funcionario reportó la entrega de Estados Unidos a México de 360 fugitivos buscados por crímenes graves, 96 extradiciones a custodia y 92 traslados a custodia de su país.

      Indicó que cuando México traslada o extradita criminales a Estados Unidos, las investigaciones pueden obtener información de inteligencia clave que se comparten con las autoridades mexicanas con el fin de localizar a otros criminales, hacer decomisos importantes y desmantelar redes de cárteles y organizaciones terroristas.

      "Así, las extradiciones producen resultados en ambos lados de la frontera. Y la cooperación es recíproca: los Estados Unidos han entregado a México a más de 360 fugitivos buscados por delitos graves. "Cada detención puede llevar a otras, debilitando aún más a sus redes criminales", dijo Johnson.

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