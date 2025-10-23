“No más violencia”, exigen en Michoacán

Apatzingán, Mich.- Estudiantes, maestros y políticos protestaron este miércoles en Apatzingán por el asesinato del líder de los citricultores, Bernardo Bravo Manríquez, en medio de la principal celebración del municipio.

Ayer en esta ciudad tuvo lugar la sesión solemne del Congreso de Michoacán por la conmemoración del CCXI aniversario de la Promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (conocida como Constitución de Apatzingán).

“En esta 76 Legislatura condenamos los acontecimientos recientes que afectan a los citricultores del Valle de Apatzingán, hechos lamentables que costaron la vida de Bernardo Bravo, un joven líder que quería desarrollo y paz para la región”, expresó la presidenta de la Mesa Directiva, Giuliana Bugarini Torres (Morena), al declarar el inicio de la sesión.

Después, seis diputados abandonaron el recinto y reprobaron la “celebración y fiesta grande en Apatzingán”, cuando el municipio y el estado están de luto.

“Ahora son agricultores y qué pena, pero también son apatzinguenses y michoacanos de a pie”, lamentó el diputado Hugo Rangel.

La sesión del Congreso continuó y se otorgó la presea Constitución de 1814 al abogado y defensor de los Pueblos Indígenas, Orlando Aragón Andrade.

En su discurso, Orlando Aragón Andrade se sumó a los pronunciamientos por el asesinato de Bernardo Bravo.

“Es obligado hablar de este luchador social, que yo no tuve la fortuna de conocer, pero que sé, por amigos en común, de la lucha que sostuvo y que merece, como todos los michoacanos justicia y un esclarecimiento lo más pronto posible de lo que ocurrió. Desde aquí, también, presentar una condolencia a su esposa, a sus seres queridos, a su familia y al pueblo de Apatzingán”, expresó el defensor de los Pueblos Indígenas.

Al término de la sesión legislativa dio inicio el desfile cívico militar, en el cual participaron 5 mil 453 alumnos.

Los docentes llevaban cartulinas con las leyendas: “No más violencia. Paz por Michoacán” y “Alto a la violencia”.

Segundo detenido

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención de una segunda persona involucrada en el crimen del líder limonero, de la cual hasta anoche no se había difundido su identidad.

El lunes fue detenido Rigoberto López Mendoza, presunto participante en el homicidio y responsable del cobro de extorsión a los citricultores de Apatzingán.