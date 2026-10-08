Morena reúne a coordinadores estatales en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Las y los 17 coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional se reunieron con la dirigencia nacional de Morena en la Ciudad de México.

Personas cercanas a quienes aspiran a las gubernaturas de 17 entidades de México confirmaron a EL UNIVERSAL.

Cabe decir que del 22 al 27 de junio de 2026, se hizo el registro de las y los aspirantes a las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional de Movimiento de Regeneración Nacional con dirección a la elección de 2027.

Después del proceso, fueron elegidos:

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· Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez

· Baja California: Julieta Andrea Ramírez Padilla

· Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota Cárdenas

· Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

· Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar

· Colima: Rosa María "Rosi" Bayardo Cabrera

· Guerrero: Beatriz Mojica Morga

· Michoacán: Carlos Torres Piña

· Nayarit: Jasmine María Bugarín Rodríguez

· Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales

· Querétaro: Santiago Nieto Castillo

· Quintana Roo: Eugenio "Gino" Segura Vázquez

· San Luis Potosí: Elí César Eduardo Cervantes Rojas

· Sinaloa: Imelda Castro Castro

· Sonora: Lorenia Iveth Valles Sampedro

· Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera

· Zacatecas: Verónica del Carmen Díaz Robles

Morena celebra 15 años con encuentro nacional

Este miércoles, Morena celebró su 15 aniversario en el Auditorio Nacional. Contó con la presencia de la dirigente nacional, Ariadna Montiel, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), gobernadoras y gobernadores morenistas, las coordinaciones estatales, entre otras figuras.

"Aquí están nuestros 17 coordinadores encargados de organizar la defensa de la transformación y la soberanía nacional y se los decimos: Lo más importantes es estar con el pueblo, no claudicar frente a ello, luchar y trabajar todos los días por el bienestar el pueblo, rechazar todo tipo de frivolidades y avanzar de la mano de la gente", comentó Montiel.

Coordinadores estatales y aspirantes rumbo a 2027

El encuentro reafirma el compromiso de los coordinadores estatales, quienes además son aspirantes a las gubernaturas en 17 entidades, con la defensa de la transformación y la soberanía nacional, en el marco de la preparación para las elecciones de 2027.