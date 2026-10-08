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Morena abre registro para coordinadores municipales en 30 entidades

La Comisión Nacional de Elecciones evaluará perfiles y encuestas para seleccionar coordinadores que impulsen la participación ciudadana.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 09:00 p.m.
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Morena abre registro para coordinadores municipales en 30 entidades
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Morena informó el inicio del proceso para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 30 entidades del país.

      Proceso y requisitos para coordinadores municipales

      La Comisión Nacional de Elecciones informó que las solicitudes de registro se recibirán del 8 al 18 de octubre de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, conforme a las convocatorias aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

      Las personas interesadas deberán consultar los requisitos, así como los municipios incluidos en cada proceso, en el sitio https://morena.si/coordinaciones-municipales/. Cada aspirante podrá solicitar su registro para una sola coordinación municipal.

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      Evaluación y criterios para selección

      La Comisión Nacional de Elecciones evaluará integralmente los perfiles, mientras que los ejercicios de encuesta estarán a cargo de la Comisión de Encuestas.

      De acuerdo con la convocatoria, quienes aspiren a estas responsabilidades deberán contar con capacidad de organización, reconocimiento en su municipio y una trayectoria congruente con los principios de Morena, pero, además, la definición final también deberá apegarse a la paridad de género.

      En cuanto a los requisitos para participar, la Comisión señaló que las y los funcionarios estatales, federales y municipales deberán presentar su renuncia para incorporarse al proceso. La disposición no contempla la obligación de solicitar licencia o renunciar para presidentas y presidentes municipales, así como para diputadas y diputados federales y estatales.

      Las coordinaciones tendrán entre sus tareas la articulación comunitaria, la integración y consolidación de comités y el impulso a la participación ciudadana.

      Morena estableció que las personas participantes deberán respetar las reglas del proceso y evitar conductas contrarias a los principios de la Cuarta Transformación. Entre las prohibiciones se encuentran el uso de recursos públicos, el condicionamiento de programas sociales, el ofrecimiento de beneficios a cambio de apoyo y los gastos de promoción.

      La publicación de los registros aprobados se realizará a más tardar el 31 de diciembre de 2026 en el sitio oficial morena.org, donde también se darán a conocer las notificaciones y determinaciones correspondientes.

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