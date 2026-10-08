Elevan a 10 muertos y 16 heridos tras riña en penal de Mazatlán

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CULIACÁN, Sin., octubre 8 (EL UNIVERSAL).- En una riña dentro del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, donde se reportaron disparos de armas de fuego, nueve internos y un menor de edad que se encontraba de visita, resultaron muertos y 16 más heridos, los cuales fueron trasladados escoltados en ambulancias a hospitales.

Acciones de la autoridad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que el área de Trabajo Social del centro de reclusión establece comunicación con los familiares de las personas privadas de su libertad que fallecieron.

Derivado del reporte de una riña, un grupo interinstitucional actuó de forma inmediata para controlar la situación y se mantiene presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de este centro, en donde peritos de la Fiscalía General del Estado realizan sus trabajos.

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La dependencia estatal que, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los internos, del personal administrativo y de las familias que acuden a la visita, el ingreso quedó suspendido hasta nuevo aviso.

En el exterior del centro penitenciario del Castillo, familiares de los internos acudieron en busca de información, por lo que se aglutinaron cerca de uno de los accesos, por lo que funcionarios del área judiciales les pidieron alejarse como medida de seguridad, por la entrada y salida de vehículos oficiales.

¿Qué pasó en el penal de Mazatlán?

La tarde de este jueves, se reportaron detonaciones de armas de fuego dentro del penal, hecho que activó las alertas, por lo que elementos de la policía estatal preventiva y de la unidad especializada de revisión de reclusorios de la Guardia Nacional, con un sobrevuelo de un helicóptero de la Marina, ingresaron para controlar la situación.

En el exterior del centro penitenciario, elementos del Ejército y la Guardia Nacional fortaleció la seguridad, mientras familiares de internos que se enteraron de eventos de violencia en el interior, donde se escucharon disparos, buscaron tener contacto con custodios o directivos para conocer la situación que se conoce.

Los datos sobre el número de seis presuntos internos muertos fueron filtrados por autoridades de seguridad a familiares igual del número de 15 heridos que fueron sacados en ambulancias de la Cruz Roja, para ser llevados a hospitales, sin que se conozca su ubicación.

Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido un reporte oficial de lo que sucedió en este reclusorio y el número oficial de víctimas que se tienen, los datos de los sucesos que se presentaron en el interior son deslizados por personal de seguridad, sin revelar las identidades de las víctimas de la violencia.