SEP exige a plataformas eliminar contenido violento en redes sociales

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, exigió a las plataformas digitales y redes sociales a asumir su responsabilidad en el monitoreo, detección, remoción y denuncia de cualquier anomalía o conducta sospechosa de los usuarios, de forma específica en contenidos relacionados con acoso sexual o violencia.

SEP exige eliminar contenido violento en plataformas digitales

"No puede ser nada más una tarea de la autoridad, porque ese monitoreo sería prácticamente imposible, pero tanta inteligencia artificial, tantos algoritmos, tanta información, millones de datos que son capaces de ponernos videos de lo que hablamos ayer en la noche, hoy en la mañana, ¿cómo no van a tener la capacidad de detectar, remover y alertar sobre contenidos violentos que amenacen la vida de nuestros hijos en las escuelas?", comentó.

Durante el sexto Foro Regional Centro Sur "La vida frente a la pantalla. El impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas", celebrado en Puebla, el funcionario recordó que, por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un grupo de trabajo interinstitucional configura la disposición oficial para promover el uso ético de las pantallas digitales y con fines pedagógicos.

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Reglas y responsabilidades para el uso de dispositivos en escuelas

Reafirmó que existe una responsabilidad compartida con la finalidad de evaluar qué pasa frente a las pantallas y detrás de ellas, así como cuáles son los efectos en los menores de edad expuestos a contenidos sexuales y violentos que pueden causar falta de sueño, ansiedad y depresión, además de trastornos de salud mental. Agregó que es necesario hacer los ajustes necesarios para su protección, tal como ya se hace en algunos lugares de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

"Las autoridades educativas del país, por acuerdo unánime, ya establecieron reglas para la educación básica, particularmente en primaria y secundaria, que restringen el uso de teléfonos celulares en las aulas y durante el recreo. En educación media superior, cada plantel deberá establecer sus propias reglas, mientras que en educación superior se busca promover una ciudadanía digital crítica en el manejo de la tecnología y la inteligencia artificial", indicó.

Delgado Carrillo señaló que en estos foros se reflexiona y toma conciencia acerca de los efectos del uso excesivo de los dispositivos y pantallas digitales en las escuelas, con la participación de la comunidad escolar, investigadores, especialistas, docentes y madres y padres de familia.

Dicho decreto fue anunciado por la mandataria federal la semana pasada, consiste en prohibir la propagación de violencia en redes sociales, después de que unos hermanos le quitaron la vida a una maestra de la Escuela Secundaria General No.13, localizada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. Autoridades estatales indicaron que los jóvenes consumían contenido violento en plataformas digitales, además de que anunciaron su ataque en sus perfiles.