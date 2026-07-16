Chivas presenta nuevo uniforme para el Apertura 2026

A unos días de que comience el Apertura 2026, las Chivas, quienes se quedaron en semifinales en el torneo pasado, presentaron su nuevo uniforme de cara a este nuevo torneo.

Con Armando 'La Hormiga' González como protagonista, el Rebaño Sagrado lanzó su nueva camiseta, ahora con colaboración con la marca deportiva Nike, tras nueve años de contrato con Puma.

El diseño del uniforme de local sigue con su tradicional rojiblanco. Líneas rojas con blanco al fiel estilo del Guadalajara. Mientras que el jersey de visitante se torna de un blanco plano.

¿Cuánto cuesta el nuevo jersey de las Chivas? El costo en la versión jugador es de 2,999 pesos mexicanos, y se podrá adquirir desde este jueves 16 de julio en la página web de Nike, y la colección a nivel mundial saldrá a la venta el próximo 22 de julio.

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"Este jersey honra la historia que nos trajo hasta aquí y el futuro que estamos decididos a construir. Cada vez que salimos a la cancha representamos a millones de aficionados de Chivas en todo el mundo, y vestir este uniforme por primera vez hace que esa responsabilidad sea aún más significativa", dijo La Hormiga González para la página del equipo.