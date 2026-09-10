Suicidio en jóvenes mexicanos: tercera causa de muerte

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- En México, durante 2025 ocurrieron y se registraron 8 mil 709 suicidios, de los cuales 3 mil 318 correspondieron a personas de 15 a 29 años, grupo en el que representó la tercera causa de muerte, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

México registra aumento en suicidios entre jóvenes

Los jóvenes concentraron 38.1% de los casos y presentaron la tasa más alta: 10.2 por cada 100 mil personas, frente a 6.7 nacional. Del total de fallecimientos, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres.

La tasa nacional pasó de 5.1 en 2015 a 6.7 en 2025, aunque disminuyó ligeramente respecto de 2024, cuando fue de 6.8. Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes registraron las tasas más altas, con 13.8, 13.7 y 12 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

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Medidas para prevenir el suicidio en México

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, este 10 de septiembre, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, difunde cinco medidas para acompañar a quienes enfrentan un alto dolor emocional: preguntar, mantener a salvo, escuchar, ayudar a establecer contacto con servicios de apoyo y dar seguimiento.

La infografía, que cita como fuentes al Instituto Nacional de Salud Pública y al National Institute of Mental Health, señala que reconocer y hablar sobre el suicidio puede reducir los pensamientos suicidas de la persona. Por ello, plantea preguntar de manera directa: "¿Estás pensando en suicidarte?".

-----Mitad de juventudes LGBT+ han considerado el suicidio

Un reporte indica que más de la mitad de las juventudes LGBTQ+ consideraron el suicidio, mientras que 6 de cada 10 de quienes intentaron suicidarse relacionaron esa decisión con su ambiente escolar.

De acuerdo con la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México, elaborada por The Trevor Project México, para las y los jóvenes de la diversidad sexual, la experiencia escolar puede determinar no solo su desarrollo académico, sino también su sentido de pertenencia, seguridad y bienestar emocional.

"Cuando una escuela se convierte en un espacio de discriminación, rechazo o aislamiento, sus efectos pueden trascender el ámbito académico y afectar directamente la salud mental", indica el reporte.

Añade que a esto se suma que 55% de las juventudes LGBTQ+ mexicanas reportaron haberse sentido discriminadas más de una vez debido a su orientación sexual o identidad de género; de ellas, 58% señaló que los lugares educativos fueron los espacios donde experimentaron esa discriminación.

La organización señala que estos datos muestran la necesidad de que la prevención no comience únicamente cuando una persona joven atraviesa una crisis, sino que también implica construir, día a día, comunidades educativas donde las juventudes puedan sentirse respetadas, escuchadas y acompañadas.

"Hablar de prevención del suicidio en juventudes LGBTQ+ también significa hablar de los espacios en los que viven, estudian y se relacionan todos los días. Una escuela puede convertirse en una red de protección cuando existen personas adultas capaces de escuchar sin juzgar, reconocer las señales de alerta y actuar para acompañar", señaló Erika Barrera, directora de servicios de intervención en crisis en The Trevor Project México.

Ante esta situación, la organización compartió la "Escuela para todxs: guía para crear espacios escolares seguros para juventudes LGBTQ+", un recurso diseñado para brindar herramientas tanto a las juventudes como a las personas adultas que forman parte de sus comunidades educativas.

El informe señala que aunque los espacios educativos continúan representando un reto para muchas juventudes LGBTQ+, también son identificados como lugares donde pueden encontrar afirmación.

El 57% de las juventudes LGBTQ+ reportaron encontrar espacios de afirmación con mayor frecuencia en la escuela, lo que demuestra que las instituciones educativas también tienen la posibilidad de convertirse en entornos protectores.