logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Suicidio en jóvenes mexicanos: tercera causa de muerte

Más de la mitad de juventudes LGBTQ+ en México han considerado el suicidio, revela estudio.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 04:23 p.m.
A
Suicidio en jóvenes mexicanos: tercera causa de muerte
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- En México, durante 2025 ocurrieron y se registraron 8 mil 709 suicidios, de los cuales 3 mil 318 correspondieron a personas de 15 a 29 años, grupo en el que representó la tercera causa de muerte, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      México registra aumento en suicidios entre jóvenes

      Los jóvenes concentraron 38.1% de los casos y presentaron la tasa más alta: 10.2 por cada 100 mil personas, frente a 6.7 nacional. Del total de fallecimientos, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres.

      La tasa nacional pasó de 5.1 en 2015 a 6.7 en 2025, aunque disminuyó ligeramente respecto de 2024, cuando fue de 6.8. Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes registraron las tasas más altas, con 13.8, 13.7 y 12 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Medidas para prevenir el suicidio en México

      En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, este 10 de septiembre, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, difunde cinco medidas para acompañar a quienes enfrentan un alto dolor emocional: preguntar, mantener a salvo, escuchar, ayudar a establecer contacto con servicios de apoyo y dar seguimiento.

      La infografía, que cita como fuentes al Instituto Nacional de Salud Pública y al National Institute of Mental Health, señala que reconocer y hablar sobre el suicidio puede reducir los pensamientos suicidas de la persona. Por ello, plantea preguntar de manera directa: "¿Estás pensando en suicidarte?".

      -----Mitad de juventudes LGBT+ han considerado el suicidio

      Un reporte indica que más de la mitad de las juventudes LGBTQ+ consideraron el suicidio, mientras que 6 de cada 10 de quienes intentaron suicidarse relacionaron esa decisión con su ambiente escolar.

      De acuerdo con la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México, elaborada por The Trevor Project México, para las y los jóvenes de la diversidad sexual, la experiencia escolar puede determinar no solo su desarrollo académico, sino también su sentido de pertenencia, seguridad y bienestar emocional.

      "Cuando una escuela se convierte en un espacio de discriminación, rechazo o aislamiento, sus efectos pueden trascender el ámbito académico y afectar directamente la salud mental", indica el reporte.

      Añade que a esto se suma que 55% de las juventudes LGBTQ+ mexicanas reportaron haberse sentido discriminadas más de una vez debido a su orientación sexual o identidad de género; de ellas, 58% señaló que los lugares educativos fueron los espacios donde experimentaron esa discriminación.

      La organización señala que estos datos muestran la necesidad de que la prevención no comience únicamente cuando una persona joven atraviesa una crisis, sino que también implica construir, día a día, comunidades educativas donde las juventudes puedan sentirse respetadas, escuchadas y acompañadas.

      "Hablar de prevención del suicidio en juventudes LGBTQ+ también significa hablar de los espacios en los que viven, estudian y se relacionan todos los días. Una escuela puede convertirse en una red de protección cuando existen personas adultas capaces de escuchar sin juzgar, reconocer las señales de alerta y actuar para acompañar", señaló Erika Barrera, directora de servicios de intervención en crisis en The Trevor Project México.

      Ante esta situación, la organización compartió la "Escuela para todxs: guía para crear espacios escolares seguros para juventudes LGBTQ+", un recurso diseñado para brindar herramientas tanto a las juventudes como a las personas adultas que forman parte de sus comunidades educativas.

      El informe señala que aunque los espacios educativos continúan representando un reto para muchas juventudes LGBTQ+, también son identificados como lugares donde pueden encontrar afirmación.

      El 57% de las juventudes LGBTQ+ reportaron encontrar espacios de afirmación con mayor frecuencia en la escuela, lo que demuestra que las instituciones educativas también tienen la posibilidad de convertirse en entornos protectores.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Suicidio en jóvenes mexicanos: tercera causa de muerte
      Suicidio en jóvenes mexicanos: tercera causa de muerte

      Suicidio en jóvenes mexicanos: tercera causa de muerte

      SLP

      El Universal

      Más de la mitad de juventudes LGBTQ+ en México han considerado el suicidio, revela estudio.

      A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar
      A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar

      A un año de explosión de La Concordia, familiares regresan a recordar

      SLP

      El Universal

      El memorial en la curva de la avenida Ignacio Zaragoza mantiene viva la memoria de las víctimas.

      Oposición reclama al INE inacción ante campañas adelantadas
      Oposición reclama al INE inacción ante campañas adelantadas

      Oposición reclama al INE inacción ante campañas adelantadas

      SLP

      El Universal

      La renuncia de Claudia Arlett Espino y cambios en direcciones ejecutivas generan debate interno en el INE.

      Volaris sumará cinco rutas nuevas hacia EU en octubre
      Volaris sumará cinco rutas nuevas hacia EU en octubre

      Volaris sumará cinco rutas nuevas hacia EU en octubre

      SLP

      El Universal

      Con estas rutas, Volaris refuerza su liderazgo en conectividad aérea entre México y Estados Unidos.