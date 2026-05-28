Taxis de Apps, los más usados para traslados aeroportuarios: estudio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con la

y Percepción del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, lascomo, DiDi e InDrive, ya son el medio de transporte más utilizado para traslados aeroportuarios, con 48% de preferencia entre los viajeros que vuelan, de acuerdo con, por sus siglas en inglés).Después de lasestá elcon 26.5% de las preferencias; elcon 13% y elcon 12.5%.Entre quienes usan plataformas,tienepresentó los hallazgos del estudio "ante el: Retos, Demanda y el Rol de las Plataformas Digitales en México", el cual integra un modelo de estimación de impacto económico y los resultados de lay Percepción del-----limitación a taxis de plataforma en aeropuertosEl estudio destaca que, para millones de visitantes, elserá elcon México durante laY la postura de los usuarios frente a las restricciones de acceso de lasa los aeropuertos es queencuestadosque la autoridad limite a lasrecoger pasajeros en terminales aéreas.En el contexto mundialista donde los, Guadalajara y Monterrey recibiránde pasajeros, limitar el acceso a plataformas podría generar, insatisfacción entre los visitantes y deterioro de la experiencia de llegada al país, destaca el estudio.Por su parte,, señaló que limitar la operación de las plataformas en los aeropuertos durante eventos como la Copa Mundial y en un futuro resultaría en unahacia el exterior.De acuerdo con estimaciones de, el Mundial generará unadirecta cercana a lospara las tres sedes mexicanas, equivalente a 0.13% del PIB, con la generación de aproximadamenteEsta cifra no incorporaindirectos niestima un incremento de entre 9% y 25% en los viajes por aplicación, conadicionales por ciudad durante el Mundial.Además,condiciona su asistencia a estadios y zonas para fans a la disponibilidad de, lo que convierte a la plataforma en un habilitador directo de lay de laasociada.