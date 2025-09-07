Tiene Saltillo perro que busca fugas

Ubicada en el semidesértico clima del norte de México, la ciudad de Saltillo implementó hace seis meses un sistema en el que ‘Manchas’, un bretón español capaz de detectar unas gotas de agua a dos metros de profundidad, combate la pérdida de hasta catorce litros por segundo del preciado recurso, suficientes para abastecer a más de tres mil familias de la localidad.

El organismo mixto Aguas de Saltillo decidió invertir en este método pionero en México y que se utiliza en solo veinticinco lugares en el mundo. El trabajo de ‘Manchas’ consiste en la identificación de fugas de agua, actividad en la que alcanza una eficacia mayor al 96 %.

‘Manchas’, acompañado de Mariana, la veterinaria con la que convive, recorren la zona, en lo que para el canino es un juego, hasta que se tumba en el suelo y determina el lugar concreto de la fuga.

Aunque señalan que el can aún está adaptándose a las condiciones climáticas diferentes a las de Chile, donde se le entrenó durante veintiocho semanas, expresan que su rendimiento está siendo muy positivo. El perro es reconocido por la Comisión Nacional del Agua como un “Guardián del Agua”.

