Trabajadores de los MAC logran acuerdo salarial

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Ciudad de México.- Tras una reunión de casi tres horas a puerta cerrada, la consejera presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, informó que los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) aceptaron la propuesta de incremento salarial de 6% con el compromiso de que esa sea la base para revisar las posibilidades de un mayor aumento.

Indicó que primero el INE esperará a conocer en qué términos se aplicará el recorte presupuestal anunciado por la Cámara de Diputados para realizar las redistribuciones. "Tenemos el acuerdo con ellos [los trabajadores] de que vamos a revisar con la base mínima de 6% y hasta donde podamos crecerlo con base en la disponibilidad que nosotros tengamos", afirmó.

La presidenta interina no descartó solicitar una ampliación presupuestal ante las instancias correspondientes, si fuera necesario, y adelantó que si en 2027, una vez avanzadas las actividades prioritarias del proceso electoral, se generan economías en la segunda mitad del año esos recursos podrían redirigirse a las áreas detectadas como prioritarias, tanto en juntas ejecutivas locales y distritales como en los módulos.

Aseguró que el compromiso asumido con los trabajadores es seguir con la revisión para generar mejores condiciones salariales.

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Mientras una comisión de ocho trabajadores dialogaba con cuatro consejeros electorales, afuera del INE cientos de empleados de los MAC que encabezaron un paro laboral de 24 horas exigían aumento salarial de 100% y mejores condiciones laborales.

"¡Todos queremos París a nuestros pies!", "¡INE, escucha, estamos en la lucha!", "¡Abajo el seis por ciento, queremos 100 por ciento!", "Estamos en paro por sueldo mal pagado", "Los MAC unidos jamás serán vencidos" y "Ajuste salarial o el paro no se va", fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la protesta.

El representante del movimiento, Édgar Fernández Mejía, informó que de aquí a enero el INE, con sus propios recursos, aumentará entre 8% y 12% el salario, y en 2027 pedirá a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para alcanzar los dos salarios mínimos que exige el personal de módulos.

La consejera Carla Humphrey informó que de los 841 módulos que existen, 297 o 35.3%, operaron con normalidad, mientras que 544, es decir, 64.7%, permanecieron cerrados.