Sheinbaum invita a Lula a México tras su triunfo electoral
Sheinbaum invitó a Lula a México y él la invitó a Brasil, sin fechas confirmadas.
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su triunfo electoral, en la que ambos acordaron realizar visitas recíprocas, aunque todavía no hay fechas confirmadas.
En su conferencia matutina, la mandataria calificó la conversación como "muy emotiva" y señaló que Lula se encuentra contento por la respuesta del pueblo brasileño.
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La Presidenta detalló que invitó al presidente brasileño a visitar México, mientras que él la invitó a viajar a Brasil.
"Nos quedamos de hablarnos en otro momento ya para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas", explicó.
La Presidenta no precisó cuándo podrían concretarse los encuentros ni adelantó los temas que integrarían la agenda bilateral.
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