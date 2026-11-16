TRIBULACIONES DE LOS ANIMALISTAS

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Mahatma Gandhi, el famoso prócer de la independencia de la India, dijo que para conocer los sentimientos de una sociedad solo se necesitaba observar cómo trataban a sus animales. Quienes sabemos algo de la naturaleza y defendemos a los animales, aprendemos pronto a conocer realmente a las personas, a los políticos, a las autoridades, incluso a nuestros vecinos y a nosotros mismos.

Manifiestos oficiales de comunidades científicas en los países desarrollados confirman las emociones y consciencia en los animales (Declaraciones de Cambridge 2012 y New York 2024; consulten por ustedes mismos estos datos). En México, nuestra constitución y leyes ya reconocen que los animalitos tienen los mismos sentimientos que nosotros y deben tener derechos. Ya no se les debe decir mascotas, son animales de compañía o animales silvestres.

No obstante, en la práctica aprendemos que las promesas de los políticos muy rara vez se cumplen y cuando se inaugura un centro o institución prometida pronto ya no tendrá presupuesto y sus teléfonos o redes no contestaran ni se obtendrá una respuesta. Saben que nadie podrá reclamar nada terminada la votación. Solo impunidad flagrante.

Los ciudadanos nos damos a conocer cuando interaccionamos con la naturaleza; como cuando entusiastas participamos en campañas de reforestación, con cachuchas, playeras y toda la familia, padres haciendo los hoyos, plantando los arbolitos, fiesta. Al día siguiente los arbolitos son olvidados, nadie los cuida, nadie los riega... Unas semanas después, están muertos. Hasta la próxima reforestación... Y los niños aprendieron que se vale la irresponsabilidad y descuido con semejante ejemplo.

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? Los rescatistas de animales aprendemos a conocer el verdadero corazón de los políticos, autoridades y vecinos.

- Los académicos e investigadores de nuestras universidades, a quienes financiamos con nuestros impuestos, dejan a un lado estos manifiestos internacionales sobre las emociones, sintiencia y consciencia en los animales publicados por el mundo científico, mantienen un silencio cómplice dentro de su torre de marfil, como si criticar algo evidente, de interés de todos, les quitara seriedad, imagen o pudiera molestar a alguien en el poder.

- La vecina, antes tan cordial y educada, cuando se le comenta que todo el fin de semana dejo a su perrito solo, que no paraba de llorar y aullar. Responde grosera, con evasivas, sin importarle ningún sentimiento o sensibilidad, ¿Pensará a caso que se está invadiendo su privacidad o intentando molestarla? Un perro siente que sus dueños son parte de su manada y protege a su "familia" con lealtad, aunque no estemos en peligro. De igual manera, cuando él animalito se queda solo se siente abandonado, con mucho miedo, sin embargo, no le hacemos caso y lo dejamos sufrir, incluso burlándonos de él.

? La bella Plaza Fundadores, antes un frondoso parque, hace unos años sufrió la tala de sus últimos ficus centenarios, donde cayeron decenas de nidos, la plaza se convirtió en una plancha de cemento.

San Luis Potosi, que antes fuera llamada la ciudad de los jardines, se ha ido deforestando desde hace décadas. La Plaza de los Fundadores, a principios del siglo pasado era un parque frondoso que invitaba a pasear. Hace unos años se talaron los últimos árboles que daban sombra en la plaza, frente al edificio Gral Caldera, se cubrió toda de cemento, y parece un comal con el sol de verano.

? Los políticos prometen preocuparse por el medio ambiente y los animales; pero luego no hay presupuesto y las oficinas no contestan llamadas ni correos.

Los parques y camellones de la Ciudad tienen sus suelos compactados. Esto fue ocasionado por un ignorante exceso de poda que desnudo de pasto el suelo hasta compactarlo impidiendo que penetre la lluvia y el riego.

La mayoría de las personas ven a la naturaleza como algo estorboso, sucio de tierra y hojas, solo útil si se le extrae todo beneficio posible. Mientras las autoridades e instituciones supuestamente responsables hacen un manejo ambiguo de las leyes, con burocratismo e indiferencia para protegerla. Esta impunidad generalizada de delitos contra la naturaleza e ignorancia de la sociedad han causado el catastrófico estado de nuestra ecología, sin que nadie haga ni diga nada.

Los rescatistas, cuando ayudamos a un animalito, no lo hacemos porque nos gustan, no son pasteles ni adornos, son obras de arte de la evolución que respetamos y valoramos, porque poseen sentimientos iguales a los nuestros, su formas, colores y emociones evolucionaron en su especie durante millones de generaciones, millones de vidas de esforzados padres animalitos criando a su prole, igual que nosotros.

Rescatamos y alimentamos animalitos porque algunos sentimos una intensa satisfacción al ver que esa pequeña maquina maravillosa, siente la misma ansiedad, alegría, desesperación, angustia, voluntad de seguir existiendo que nosotros continúa funcionando, aunque sea solo un día más... y eso es suficiente recompensa.

? Las aves urbanas como palomas, aliblancas, tortolitas, zanates, colibrís son falsamente consideradas plagas. Delincuentes las atrapan con redes sin que las autoridades hagan nada.

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gonzalez7063@hotmail.com

Christian González miembro de la The Wild Life

Society capitulo México y periodista de la Red

Mexicana de Periodistas Ambientales.