Trump amenaza con más arancel

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Ciudad de México.- El presidente Donald Trump amenazó este jueves con duplicar los aranceles a México si no frena a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió que desde que el estadounidense inició su segundo mandato ninguna caravana ha llegado al país vecino.

"¡Volvemos a empezar!", escribió el mandatario en su red social Truth Social. "Ante la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato [yo no estaba en las papeletas] la invasión de nuestro país está ocurriendo otra vez".

"¡No serán aceptados! México debe detenerlos, ahora, y si no lo hace, los aranceles a México serán duplicados inmediatamente", espetó Trump.

La presidenta Sheinbaum aseguró: "Desde que llegó el presidente Trump al gobierno, no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte".

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Añadió que "la caravana que llega, que también por cierto debería atenderse desde Honduras porque viene desde ahí, también se va a atender de la misma manera que hemos atendido a los grupos de personas que entran".

Mencionó que en este momento hay dos caravanas: una en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 500-600 personas, y ya quedan menos de 100.

"Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad", declaró la Mandataria. "Buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer, pero la gran mayoría lo puede hacer una vez que conocen que no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos", mencionó la presidenta mexicana.

Más de mil personas, incluidos hombres, mujeres y jóvenes, y familias completas, integrantes de la caravana "Dios con Nosotros", caminaron por la carretera Costera resguardados por elementos de la Guardia Nacional, el grupo de protección al migrante Beta Sur, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Protección Civil para evitar cualquier accidente.