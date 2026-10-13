Lilly Téllez pide a la FGR investigar empresas de Amílcar Olán

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Lilly Téllez, senadora del PAN, presentó un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que se investigue a Jorge Amílcar Olán Aparicio y sus empresas vinculadas.

En el documento, la legisladora panista advirtió que las actividades comerciales del empresario han sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas de relevancia nacional, en donde se ha documentado su cercanía con Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Exhorto de la senadora Lilly Téllez a la FGR

Por ello, exigió información a las autoridades de seguridad y financieras como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Anticorrupción, Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar), para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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Lilly Téllez recordó que Olán ha sido señalado como operador financiero y proveedor clave de balasto para las obras ferroviarias insignia del gobierno federal, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Respuesta de la fiscal general y situación actual

La panista condenó la respuesta de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien al ser cuestionada sobre el empresario ha declarado que "no, no hay nada" en relación a indagatorias.

Sobre el paradero de Amílcar Olán, quien fue visto recientemente en Suiza por el periodista Irving Pineda de TV Azteca, la senadora señaló que la FGR cuenta con las facultades para solicitar información en el extranjero.

"El presente punto de acuerdo no prejuzga sobre su culpabilidad ni exige una detención arbitraria, sino el esclarecimiento institucional sobre el estado que guardan las indagatorias", resaltó Lilly Téllez.

La senadora del PAN hizo un llamado a que se inicie o, en su caso, continúe y agote, investigación al empresario Amílcar Olán, incluyendo hechos contenidos en reportajes periodísticos para, de ser necesario, proceder en el ejercicio de la acción penal.