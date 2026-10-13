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Ken Salazar regresa a México para presentar su libro

El exembajador denuncia abusos de ICE y propone una frontera moderna y segura.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 03:24 p.m.
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Ken Salazar regresa a México para presentar su libro
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, regresa este miércoles 14 de octubre a nuestro país para contar "su historia", con la presentación de su libro "Fronteras. Mi lucha por una América Unida".

      Ken Salazar regresa a México para presentar su libro

      Salazar aseguró en sus redes sociales que cuando fue embajador, México llegó a ser el socio comercial número uno de Estados Unidos: "No fue solo por un tratado. Fue porque nuestras familias y nuestras fábricas ya estaban unidas".

      Al reconocer el trabajo de producción automotriz en territorio mexicano, el exembajador reiteró que quiere ver una alianza más fuerte de América del Norte, también en el marco del T-MEC.

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      "Yo quiero ver una nueva, más fuerte alianza de América del Norte, donde trabajamos juntos para hacer la región más competitiva y próspera de todo el mundo. Tenemos que producir aquí en este continente, capacitar a los trabajadores, crear una frontera moderna, eficiente y segura.

      "Cuando hay buen trabajo en los dos países, menos gente tiene que irse de su tierra, eso también es seguridad, esto es el futuro de lo que yo escribo en Borderlands, yo creo que lo vamos a lograr", dijo Salazar.

      Críticas de Ken Salazar a ICE y propuestas para la frontera

      Ken Salazar criticó recientemente el actuar de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la detención de personas migrantes y bajo la administración del presidente Donald Trump.

      Mencionó que en su libro cuenta cómo se pueden arreglar estas acciones para tener una frontera que funcione y se trate a las personas con dignidad.

      "Lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos está mal, personas con las caras tapadas, policías sacando la gente de la calle, padres detenidos frente a sus hijos afuera de la escuela. Eso no es lo que somos como país.

      "El presidente Trump hizo de ICE su propia policía, el resultado es un desastre. Todos queremos sí comunidades seguras. Entonces hay que ir por los criminales violentos, por los traficantes, por los malos. Y los agentes tienen que estar bien escogidos y bien capacitados, y seguir las mismas reglas que cualquier otro policía", declaró.

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