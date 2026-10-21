Nuevo México demanda a abogado y al contable de Epstein por encubrir red sexual

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La Fiscalía General de Nuevo México presentó este miércoles una demanda civil ante un tribunal federal contra el abogado personal y el contable del fallecido Jeffrey Epstein, a quienes acusa de facilitar, financiar y encubrir los abusos sexuales y el tráfico de mujeres y niñas en el rancho Zorro, situado en el condado de Santa Fe, que el financiero habría utilizado durante cerca de dos décadas.

Fiscalía acusa a abogado y contador de Epstein por tráfico sexual

La demanda, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Nuevo México, señala al abogado Darren K. Indyke y al contador Richard D. Kahn por su presunta participación en la red de tráfico sexual de Epstein y busca que se les exijan responsabilidades "con el máximo rigor posible", además de garantizar que los bienes del financiero se distribuyan entre los supervivientes de sus delitos.

Según la Fiscalía, ambos ocuparon puestos de liderazgo en entidades vinculadas a Epstein, gestionaron cuentas financieras y autorizaron transacciones relacionadas con la red de tráfico de personas.

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La acción legal se presenta en virtud de la Ley Federal de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas y la Ley de Crimen Organizado de Nuevo México, que autorizan al Fiscal General a reclamar compensaciones para las personas perjudicadas.

Detalles del patrimonio y beneficios de los acusados

La demanda sostiene que Indyke y Kahn se beneficiaron personalmente de su relación con Epstein y cifra en más de 16 millones de dólares lo recibido por el abogado y en más de 10 millones lo percibido por el contable entre 2011 y 2019.

Ambos son además beneficiarios del Fideicomiso Epstein de 1953, denominado así por el año de nacimiento del financiero, y administradores y coejecutores de su patrimonio.

Según la demanda, el valor de este pasó de 577 millones de dólares en el momento de la muerte de Epstein, en 2019, a más de 107 millones actualmente.

La demanda detalla que dos días antes de su muerte, Epstein -que se ahorcó en una prisión federal de Nueva York mientras esperaba el juicio por tráfico sexual de menores- firmó su último testamento, mediante el que transfirió todos sus bienes, muebles e inmuebles al fideicomiso.

Indyke tendría derecho a recibir 50 millones de dólares y Kahn otros 25 millones. La Fiscalía ha solicitado al tribunal que impida que ambos reciban esos fondos mientras se resuelve el litigio y que declare que participaron en actividades de crimen organizado y tráfico ilícito en violación de las leyes estatales y federales.

También reclama indemnizaciones y restituciones para las supervivientes.

Testimonios y reacciones oficiales

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, señaló que, durante décadas, Epstein acosó, abusó sexualmente y traficó con cientos de niñas y mujeres jóvenes vulnerables, tanto para su propia gratificación como para ampliar su riqueza y su influencia social al ponerlas a disposición de otros hombres poderosos.

La Fiscalía incluye en la demanda los testimonios sobre situaciones específicas de seis presuntas víctimas de abusos sexuales en el rancho Zorro, y afirma que forman parte de las "muchas niñas y muchas mujeres" que sufrieron abusos en ese lugar.

"Jeffrey Epstein no actuó solo, y su muerte no pone fin a la búsqueda de justicia para quienes contribuyeron a que sus crímenes fueran posibles", indicó el fiscal Torrez.

El abogado del patrimonio de Epstein, Daniel Weiner, indicó a CNBC que se trata de una demanda "infundada", que la Fiscalía no pidió hablar con Indyke y Kahn, y que ambos rechazan "categóricamente" las acusaciones.