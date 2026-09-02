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UNAM: Descargas eléctricas son subestimadas

Permanecen menospreciadas frente a otros desastres naturales

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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UNAM: Descargas eléctricas son subestimadas
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 1998 y 2021, México registró 2 mil 470 muertes provocadas por descargas eléctricas atmosféricas, un fenómeno que, pese a su letalidad, permanece subestimado frente a otros desastres naturales, de acuerdo con un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

      La investigación "Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability", de Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, constituye el primer mapa nacional de riesgo de muertes por rayos que incorpora tanto la frecuencia de las tormentas eléctricas como las condiciones de vulnerabilidad social de las comunidades expuestas.

      El estudio, que retoma datos de la Secretaría de Salud, advierte que el peligro de morir a causa de un rayo no depende únicamente de la actividad meteorológica, sino también de las condiciones económicas, sociales y territoriales de la población.

      El Estado de México concentra el mayor número de fallecimientos registrados por descargas eléctricas atmosféricas, seguido de Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En territorio mexiquense sobresalen municipios como Villa Victoria, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, así como Toluca.

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      De acuerdo con los especialistas, en estas regiones convergen condiciones favorables para la formación de tormentas eléctricas con amplios sectores de población vulnerable.

      En México las víctimas suelen ser trabajadores rurales que están vinculados con actividades agropecuarias.

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