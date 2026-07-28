Huasteca llegará a los 40 grados; así estará el clima este martes

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El calor continuará predominando este martes 28 de julio en las cuatro regiones de San Luis Potosí, donde se esperan temperaturas de calurosas a muy calurosas durante la tarde, además de bancos de niebla por la mañana y lluvias dispersas, principalmente en zonas serranas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La región Huasteca registrará las temperaturas más elevadas de la entidad, con una máxima de 40 grados y una mínima de 23 grados, además de niebla matutina y posibilidad de lluvias puntuales en áreas montañosas.

En la Zona Media se pronostican temperaturas de 35 grados como máxima y 19 grados como mínima. También se prevén bancos de niebla al amanecer, lluvias aisladas en sierras y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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Para la Zona Altiplano, el pronóstico indica una máxima de 33 grados y una mínima de 15 grados, con ambiente fresco durante la mañana, bancos de niebla y vientos del sureste con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora en zonas serranas.

Mientras tanto, la Zona Centro, donde se ubica la capital potosina, alcanzará una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 12 grados. Se esperan bancos de niebla durante las primeras horas del día y rachas de viento del noreste de hasta 40 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones meteorológicas en el Pacífico, la CEPC informó que la tormenta tropical Fausto se localiza al este de Hawái y no representa riesgo para México. Asimismo, el huracán Genevieve, de categoría 4, continúa desplazándose al sureste de Baja California y se aleja del territorio nacional, por lo que tampoco representa peligro para el país.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y permanecer atenta a los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.