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Senado iluminará recinto por Día del Orgullo LGBTTTIQA

Iluminación del Senado se realizará el 26 de junio en colaboración con diputada de Morena.

Por El Universal

Junio 22, 2026 01:49 p.m.
A
Senado iluminará recinto por Día del Orgullo LGBTTTIQA
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      La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República,

      Reyna Celeste Ascencio Ortega
      , convocó

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      a legisladores a conmemorar el próximo viernes el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQA+.
      La senadora de Morena afirmó que se trata de una ocasión para "visibilizar la diversidad sexual y de género, reafirmar el derecho a vivir sin discriminación y exigir la igualdad de derechos".
      En la octava reunión de trabajo de ese órgano legislativo, que se realizó por vía virtual, la senadora invitó a los legisladores a participar, el próximo viernes 26 de junio, en la ceremonia para iluminar el Senado de la República con motivo de esta conmemoración, en el Asta Bandera del recinto parlamentario.
      Ascencio Ortega informó que esta ceremonia se realiza con la colaboración de la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro.
      El Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQA+ se conmemora el 28 de junio de cada año. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado destacó que se trata de "una fecha que convoca a reafirmar los valores de respeto, inclusión, igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de la diversidad".

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