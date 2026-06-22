Senado iluminará recinto por Día del Orgullo LGBTTTIQA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

a legisladores a conmemorar el próximo viernes elLaafirmó que se trata de una ocasión para "visibilizar la diversidad sexual y de género, reafirmar el derecho a vivir sin discriminación y exigir la igualdad de derechos".En lade trabajo de ese órgano legislativo, que se realizó por, la senadora invitó a los legisladores a participar, el próximo viernes 26 de junio, en la ceremonia para iluminar el Senado de la República con motivo de esta conmemoración, en el Asta Bandera del recinto parlamentario.informó que esta ceremonia se realiza con lade la diputada, del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro.Else conmemora elde cada año. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado destacó que se trata de "una fecha que convoca a reafirmar los, inclusión, igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de la diversidad".